Nova ciclorrota de Rio Negro será inaugurada neste domingo

A Prefeitura de Rio Negro, atrav√©s da Secretaria de Cultura e Turismo, projetou duas rotas para o cicloturismo no munic√≠pio: inicialmente uma com 15 km de percurso e outra com 30 km. O objetivo √© valorizar ainda mais o turismo atraindo pessoas de v√°rias regi√Ķes adeptas a esta modalidade e proporcionar um percurso sinalizado e estruturado para a pr√°tica dos pedais.

No próximo domingo, dia 22, será realizado o pedal inaugural da nova ciclorrota através do projeto Rio Negro Ciclotur. O evento tem como finalidade iniciar a divulgação das rotas e familiarizar os ciclistas com as atividades. A concentração será às 8h na Praça João Pessoa. Não é necessário realizar inscrição de forma antecipada. Em caso de chuva o evento não será realizado.

Serão 30 km com dificuldade média. Haverá uma equipe de apoio para a organização e resgate (caso necessário) dos participantes. Os ciclistas passarão pelo Centro, bairros e parte do interior de Rio Negro. O uso de equipamentos de segurança será obrigatório.

O cicloturismo √© a modalidade que consiste em percorrer grandes dist√Ęncias com uma bicicleta. Diversas placas foram colocadas em postes do munic√≠pio, na cidade e no interior, para sinalizar as rotas.

O Rio Negro Ciclotur é uma iniciativa de um grupo de voluntários. O projeto está em desenvolvimento e tem como objetivos:

Fortalecimento do turismo local.

Elaboração de um circuito autoguiado local.

Criação de novas oportunidades de negócios e aumento de renda para os empreendedores envolvidos.

Valorização da cultura local.

Incentivo à prática esportiva e de vida saudável.

Difundir a cultura do cicloturismo no município.