Nova motoniveladora adquirida pela Prefeitura de Rio Negro já está em atividade

A nova máquina motoniveladora adquirida recentemente pela Prefeitura de Rio Negro já está em atividades. Nesta segunda-feira (22) ela foi utilizada pela primeira vez em estradas do Distrito da Fazendinha.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, acompanhou o início das atividades da máquina. Também visitou moradores que deixaram sugestões importantes e cordiais. “O planejamento estratégico é fundamental para os avanços neste trabalho importante para a comunidade de nosso interior”, comentou o prefeito.

A máquina foi adquirida com o objetivo de renovar a frota e auxiliar na manutenção de estradas rurais e no atendimento aos produtores rurais do município dentro do programa Porteira Adentro. Atualmente a Prefeitura de Rio Negro possui cinco motoniveladoras atuando constantemente.

Ainda nesta semana a pedreira adquirida pela Prefeitura será explorada. Os direitos de exploração foram adquiridos para atender aos agricultores e pecuaristas que participam do programa Porteira Adentro, além de auxiliar na manutenção de estradas e vias da cidade e do interior.