Nova realeza de Rio Negro é definida; conheça as eleitas

Rio Negro possui uma nova realeza. Na noite da última sexta-feira ocorreu no Clube Rionegrense o evento que definiu a nova rainha e as duas princesas do município.

Durante o evento as 15 candidatas participantes responderam perguntas referentes ao município de Rio Negro, sobre a Festa da Colonização e sobre o protagonismo feminino e a contribuição da mulher na sociedade.

Após o desfile coletivo e individual, as candidatas foram avaliadas pela Comissão Avaliadora com relação à beleza, desenvoltura na passarela, oratória e simpatia. Além disso, durante o evento a candidata que obteve maior interação de torcida do público presente recebeu o acréscimo de 10 pontos.

Foram eleitas as três candidatas que computaram mais pontos no concurso, sendo elas:

Rainha: Julia Pedro

1ª Princesa: Camila de Castro Nogueira

2ª Princesa: Maria Julia Mariano Barros

Após a definição da nova realeza, a dupla Karine & Felipe, que reinterpreta músicas alemãs trazidas ao Brasil pelos imigrantes, realizou uma bela apresentação para o público presente. Uma valsa com as eleitas também deixou o evento ainda mais encantador.

A solidariedade também fez parte do concurso. Os alimentos arrecadados no evento de sexta-feira serão doados ao Hospital Bom Jesus.

O Concurso Realeza de Rio Negro 2024 foi organizado pelo Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres da Prefeitura, com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

As eleitas representarão Rio Negro em eventos e solenidades dentro e fora do município. Na sábado a nova realeza já participou de um evento oficial. Elas estiveram presentes na apresentação da Banda Padre José Maurício no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral.