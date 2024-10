Nova unidade de saúde é entregue para a população no bairro Estação Nova

Na manhã desta segunda-feira (30) teve início as atividades na nova e moderna unidade de saúde construída no bairro Estação Nova, em Rio Negro. A cerimônia de entrega da obra reuniu no local os profissionais da saúde, além de autoridades locais e estaduais. A inauguração oficial deve ocorrer no mês de novembro.

A Estratégia de Saúde da Família “Jorge Ricardo Hirt” está sendo remanejada para essa nova unidade que fica situada na Avenida Ludovico Schuster. O atendimento no local já está disponível das 8h às 17h para aproximadamente 3.400 pessoas de seis bairros.

A nova unidade possui 404 m² com 19 salas amplas e com todos os banheiros adaptados e projetados para proporcionar acessibilidade, conforto e segurança aos usuários. Mais equipamentos serão instalados em breve.

No total a Prefeitura de Rio Negro, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, investiu R$ 796.427,74 na obra, sendo que deste valor, R$ 650 mil serão provenientes do Programa de Qualificação da Atenção Primária em Saúde do Estado do Paraná.

Esta nova unidade marca um avanço significativo no setor de saúde do município, abrangendo uma grande área geográfica que vai beneficiar milhares de pessoas, viabilizando um atendimento humanizado e de qualidade, bem como proporcionar aos profissionais um ambiente de trabalho que tenha condições de executar todos os atendimentos pertinentes a Atenção Primária.

Com a construção da nova unidade de saúde, a equipe de saúde da unidade Jorge Ricardo Hirt poderá aumentar os atendimentos, bem como realizar os grupos de pacientes crônicos, gestantes e saúde mental, também poderá realizar a capacitação e reuniões em espaço adequado, além de realizar pequenos procedimentos.