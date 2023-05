Nova unidade de saúde será construída em Rio Negro

Investimentos são constantes na saúde de Rio Negro para gerar um atendimento cada vez mais humanizado e de qualidade à população.

Na segunda-feira (15), o prefeito James Karson Valério assinou a ordem de início de serviço para a construção que irá abrigar a Estratégia de Saúde da Família “Jorge Ricardo Hirt” no bairro Passa Três.

No total serão investidos R$ 796.427,74, sendo que deste valor, R$ 650 mil serão provenientes do Programa de Qualificação da Atenção Primária em Saúde do Estado do Paraná.

A obra no tamanho de 404,14 m² será realizada em um terreno de 1.221,47 m² situado na Avenida Ludovico Schuster. A empresa responsável pelos serviços é a Mildenberger Construções e Serviços Ltda.

Esta nova unidade vai marcar um avanço significativo no setor de saúde do município, abrangendo uma grande área geográfica que vai beneficiar milhares de pessoas, viabilizando um atendimento humanizado e de qualidade, bem como proporcionar aos profissionais um ambiente de trabalho que tenha condições de executar todos os atendimentos pertinentes a Atenção Primária.

Com a construção da nova unidade de saúde, a equipe de saúde da unidade Jorge Ricardo Hirt poderá aumentar os atendimentos, bem como realizar os grupos de pacientes crônicos, gestantes e saúde mental, também poderá realizar a capacitação e reuniões em espaço adequado, além de realizar pequenos procedimentos.