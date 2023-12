Nova unidade de saúde será construída na Vila Zelinda

Compartilhar no Facebook

Uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) será construída no bairro Volta Grande, na área conhecida popularmente como Vila Zelinda, que tem um constante crescimento populacional. A construção irá garantir o atendimento de aproximadamente 3.450 munícipes, com maior humanização e qualidade nos atendimentos.

O terreno onde a UBS será construída localiza-se na Rua Professora Zaide Ferreira Malutta, esquina com a Rua José Pedro Grein, ao lado da Escola Municipal Mathias Augusto Bohn. O prazo de execução da obra de 404,14m² será de seis meses, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

A indicação para a construção da unidade de saúde na Vila Zelinda foi do vereador Odair Pereira (Chiquinho). Na manhã desta quarta-feira houve uma reunião com o prefeito James Karson Valério e a secretária de saúde Simone Angélica Vitorino Gondro e sua equipe para verificar o andamento do processo licitatório, que já está na fase de homologação da empresa que será a responsável pelas obras.

Na ocasião o vereador agradeceu ao prefeito e toda a equipe da saúde de Rio Negro. Disse também que a saúde de Rio Negro está em boas mãos. O vereador também parabenizou a comunidade da Vila Zelinda por esta grande conquista.

O Município de Rio Negro foi habilitado através da Portaria MS/GM nº 733/2022 a receber recursos oriundos do Governo Federal, através do Ministério da Saúde, na modalidade fundo a fundo de acordo com a proposta nº 09127.1660001/22-002.