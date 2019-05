Novas faixas de pedestres elevadas serão instaladas em Rio Negro

No total serão 11 novas faixas entre a área central até a rua Camarista Carlos Schneider no bairro Bom Jesus

Rio Negro divulgou a instalação de novas faixas de pedestres elevadas nos locais com maior fluxo de pedestres e veículos no município. No total serão 11 novas faixas entre a área central até a rua Camarista Carlos Schneider no bairro Bom Jesus.

Todas as faixas elevadas devem estar instaladas até o fim do semestre.

As faixas de pedestres elevadas melhoram as condições de acessibilidade e segurança dos pedestres nas vias públicas e amplia a visibilidades da travessia dos pedestres, além de reduzir a velocidade dos automóveis.

Segundo especialistas as faixas elevadas não são “lombadas”, elas tem muito mais a ver com a segurança do pedestre do que com a do motorista. Por isso mesmo, a proposta é que ela esteja nivelada com as calçadas.

PAVIMENTAÇÃO

Junco com a divulgação da instalação das faixas de pedestres elevadas, o município anunciou a autorização da licitação para contratação da mão de obra para a pavimentação da rua Bento Munhoz da Rocha com as lajotas que foram retiradas da rua Lauro Porto Lopes, em frente ao no Fórum de Rio Negro. O valor dos serviços é de R$ 40 mil.