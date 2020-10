Novas placas indicativas poderão ser instaladas em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Preocupados com a falta de placas indicativas e informativas no município populares procuraram os vereadores no sentido de pleitear soluções junto ao executivo municipal.

Na última terça-feira (22), durante a sessão ocorreu a indicação de que a Prefeitura realize a instalação de sinalização indicando os pontos da cidade, especialmente o Hospital Bom Jesus, Rodoviária, Escolas, Corpo de Bombeiros, Policia Civil e Militar, assim como outros.

Os vereadores destacam ainda que as placas sigam o Sistema Internacional de Sinalização.

Segundo eles, as vias do município são pavimentadas e conservadas, mas carentes de placas que ofereçam informações úteis de localização a turistas e aos moradores. Apontam ainda que a instalação das placas irá ajudar na mobilidade da cidade.