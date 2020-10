Novidades do Colégio Sesi da Indústria de Rio Negro para o ano letivo de 2021 incluem formação complementar com cursos do Senai

O Colégio Sesi da Indústria está com as matrículas abertas para o ano letivo de 2021. Para mais informações, ligue no 047 3641-6425 ou acesse https://bit.ly/3jh1rHW

Além de ter acesso a palestras e exposições culturais sobre a indústria, encontro de carreiras com industriários e módulos de aprendizado sobre o trabalho, os alunos do Ensino Médio do Colégio Sesi da Indústria terão a possibilidade de fazer cursos do Senai para complementar sua formação, a partir de 2021. “Isso quer dizer que, mesmo antes de entrar na faculdade, o estudante será preparado com um curso pela instituição de ensino preferida por mais de 90% das pessoas que contratam na indústria, segundo a pesquisa SAPES FIII”, esclarece José Antonio Fares, superintendente do Sesi e do IEL e diretor regional do Senai no Paraná.

A novidade está alinhada às necessidades das indústrias paranaenses, que precisam, cada vez mais, de mão de obra qualificada. De acordo com dados da Sondagem Especial – Falta de Trabalhador Qualificado, feita pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e divulgada em fevereiro de 2020, cinco em cada dez indústrias enfrentam a falta de trabalhadores qualificados. Para eles, entre as principais barreiras encontradas pelas indústrias na capacitação de seus trabalhadores está a má qualidade da educação básica – 53% dos empresários ouvidos na pesquisa relataram esse problema.

