Compartilhar no Facebook

O Sesc Rio Negro realizará neste sábado (10) um novo brechó social gratuito dentro da 16ª Campanha do Agasalho. No dia também haverá atividades recreativas gratuitas para as crianças.

A ação será das 13h30 às 16h. Cada pessoa poderá levar para casa até 10 peças. A entrada será por ordem de chegada.

A unidade do Sesc Rio Negro fica localizada na Rua Marçal José Pereira, nº 110, no bairro Estação Nova.