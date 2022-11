Novo Laboratório Municipal de Rio Negro é inaugurado

Nesta sexta-feira a saúde de Rio Negro ficou ainda mais fortalecida com a inauguração do novo Laboratório Municipal “Juaci Jonas Duarte”, instalado no Complexo Municipal de Saúde Oscar Koster.

Ao todo foram investidos R$ 222.338,71 nesta segunda fase de adaptação do Complexo Municipal de Saúde, que já abrigava o Centro de Especialidades Enfermeiro José Krajewski e a Farmácia Municipal. Para a construção do laboratório a Prefeitura de Rio Negro teve o importante apoio de recursos indicados pelo deputado federal Luciano Ducci, que esteve presente na cerimônia de inauguração.

Também estiverem presentes no evento o prefeito James Karson Valério, vice-prefeito Alessandro von Linsingen, secretária municipal de saúde, Simone Angélica Vitorino Gondro, além de secretários municipais, profissionais da secretaria de saúde, convidados e familiares do senhor Juaci Jonas Duarte, quer era popularmente conhecido como Joca.

“Investimos em estrutura para oferecer ao munícipe um atendimento de excelência. A instalação do Laboratório Municipal, junto ao Complexo de Saúde, vai otimizar os processos e o uso dos recursos municipais, beneficiando toda a população”, destacou o prefeito James.

O novo laboratório possui equipamentos de última geração, entre eles: 01 analisador automático para exames de bioquímica, com capacidade de realizar até 260 exames por hora; 01 analisador automático para exames de hematologia, com capacidade de realizar até 80 exames por hora; 03 centrífugas com capacidade máxima de 24 tubos de amostra cada; 01 homogeneizador de tubos com capacidade de 24 tubos; 01 agitador orbital; 01 estufa de secagem; 02 microscópios; 01 leitor de tiras de urinálise.

O ambiente, que possui área total de 204,41 m², tem sala de espera, recepção, sala de coleta com quatro box, sala de recuperação, banheiros, sala da coordenação, copa, sala de preparo e laboratório de análise. Uma bela decoração com pinturas de artes nas paredes foi realizada pela profissional Adriana Gutstein.

A equipe do é composta por seis colaboradores, sendo 02 bioquímicos, 01 recepcionista, 02 técnicos de enfermagem e 01 estagiária. A equipe atenderá toda a população rio-negrense, sempre dentro das normas preconizadas pelo Ministério da Saúde.

O atendimento no novo laboratório será iniciado na próxima quarta-feira. Com o novo espaço do Laboratório Municipal a realização de exames no serviço de saúde pública de Rio Negro terá mais agilidade. Além disso, o laboratório está instalado em uma área central do município, facilitando o acesso aos pacientes. O Complexo Municipal de Saúde Oscar Koster está situado na Rua Francisco Xavier da Silva, nº 815, no Centro.