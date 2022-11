Novo livro de Ever Lisboa fará você se encantar pelo rio Negro

Compartilhar no Facebook

Será lançado nesta terça-feira, dia 22, o novo livro do escritor rio-negrense Ever Lisboa. A obra “Histórias e curiosidades do rio Negro” possui diversas informações sobre o rio que dá nome ao município de Rio Negro-PR.

Entre as informações contidas no livro estão dados técnicos sobre o rio, como a hidrografia, onde nasce e onde termina o rio Negro, o tamanho dele, o motivo da cor, causas das inundações, projeto de reversão, entre outros. Além disso, há diversos textos e fotos históricas que farão o leitor conhecer melhor a importância que o rio Negro teve e continua tendo para toda a região.

LANÇAMENTO

O evento de lançamento será às 15h da terça-feira no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral, popular “Cine Seminário”, anexo a Prefeitura de Rio Negro. Na mesma tarde terá o lançamento do projeto Memorial de Luxemburgo.

A entrada será gratuita e a compra do livro opcional, pois haverá apresentação sobre o livro com várias informações históricas para o conhecimento de todos. A garantia é que todos sairão do evento encantados pelo rio Negro, que é tão importante em vários aspectos.

COMO ADQUIRIR

Para quem deseja adquirir o livro, cada exemplar custa R$ 80,00. Poderá ser comprado no local do lançamento ou encomendar através do WhatsApp: 47 9990-6220.

O AUTOR

Ever Lisboa é jornalista e pesquisador (MTb 3816/SC). Autor de livros e de diversos artigos com pesquisas históricas. Em 2020, por exemplo, Ever lançou o livro “Rio Negro 150 Anos”.

Pós-graduado em gestão de pessoas, comunicação empresarial e psicologia organizacional. É empreendedor na área de comunicação social e também coordenador e voluntário em projetos sociais e na causa animal.

Com o lema “faço o que não sei fazer para aprender como se faz”, Ever é autodidata em diversas áreas. Obter conhecimento é um de seus passatempos favoritos.

O lançamento do livro faz parte do calendário de eventos do aniversário de 152 anos de emancipação política de Rio Negro. Na programação há diversas inaugurações de serviços importantes para a população, eventos esportivos, apresentações culturais, shows nacionais, caminhadas e muito mais. O calendário de eventos pode ser acessado no portal da Prefeitura: www.rionegro.pr.gov.br