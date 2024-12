Novo Pronto Atendimento de Rio Negro terá o nome de João Hipólito Moreira

Rio Negro terá em breve o Pronto Atendimento Municipal “Dr. João Hipólito Moreira”. A homenagem ao médico mais atuante no município foi dada através do Decreto nº 141/2024, assinado pelo prefeito James Karson Valério na presença de familiares e amigos durante uma emocionante reunião na Prefeitura.

Após a assinatura do decreto todos puderam conhecer a estrutura que está sendo construída na Rua Marçal José Pereira, esquina com a Rua Hugo Palmiquist, no bairro Estação Nova, com previsão de inauguração na metade de 2025.

O local terá uma ampla e moderna estrutura que atenderá todos os munícipes, então a homenagem é justa para alguém que sempre esteve em contato com a cidade e interior de Rio Negro.

João Hipólito Moreira foi um dedicado médico que atendeu muitas pessoas em diversas localidades, sempre com amor à profissão e atenção especial aos pacientes. Ele foi responsável pela promoção da saúde e qualidade de vida de diversas famílias rio-negrenses e da região.

Ele atuou principalmente como médico clínico geral e também na Prefeitura Municipal como médico do trabalho. Foi o médico mais atuante em Rio Negro em toda a história. Com experiência na área, por onde passou ele foi reconhecido pelo seu comprometimento em oferecer tratamentos individualizados e eficazes aos pacientes.

João Hipólito realmente gostava de trabalhar em prol da saúde das pessoas. Ele trabalhou até seus últimos dias de vida, antes de ficar internado por quase dois meses no Hospital São Vicente de Paulo de Mafra, onde faleceu devido a problemas respiratórios graves no dia 01 de abril de 2024 aos 75 anos de idade.