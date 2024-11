Novo Pronto Atendimento Municipal de Rio Negro segue em obras

As obras na saúde pública de Rio Negro também seguem avançando. Os investimentos da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, visam aprimorar a qualidade nos atendimentos aos munícipes.

Em breve a população do bairro Alto terá à disposição uma unidade de saúde com um ambiente de trabalho mais amplo para os atendimentos pertinentes a Atenção Primária. As obras de reformas e ampliação da unidade Antônio Abdala José seguem em desenvolvimento. Esta ação da Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Saúde, vai beneficiar milhares de pessoas.

Com a nova estrutura a equipe de trabalho poderá aumentar os atendimentos, bem como realizar os grupos de paciente crônicos, gestantes e saúde mental, também a capacitação e reuniões em espaço adequado. Atualmente os atendimentos desta unidade estão sendo realizados na ESF Ayres Hirt, também localizada no bairro Alto.

O bairro Volta Grande também terá uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS), na área conhecida popularmente como Vila Zelinda, que tem um constante crescimento populacional. A construção possui uma área de 404,14m². A nova unidade de saúde garantirá o atendimento de aproximadamente 3.450 munícipes.

O terreno onde a UBS está sendo construída localiza-se na Rua Professora Zaide Ferreira Malutta, esquina com a Rua José Pedro Grein, ao lado da Escola Municipal Mathias Augusto Bohn. Estão sendo investidos R$ 934.000,00 nesta importante construção. A empresa Construtora GLL Ltda é a responsável pelas obras.

Rio Negro também terá um novo Pronto Atendimento Municipal (PAM), que está sendo construído no trecho da Rua Marçal José Pereira, na esquina com a Rua Carlos Hugo Palmiquist. O terreno possui aproximadamente 2 mil m². A nova edificação será ampla e moderna, tendo uma área construída de 809,11 m². A obra está sendo realizada através de um convênio com o Governo do Estado do Paraná para bem atender a população.