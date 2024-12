Novo receptivo de Rio Negro terá o nome de Domingos Severino Narloch

Através do Decreto nº 136/2024 o Município de Rio Negro homenageará o cidadão Domingos Severino Narloch, que teve grande importância para a valorização da história e cultura. Suas realizações voluntárias colocaram Rio Negro em destaque a nível nacional e internacional.

Assinado pelo prefeito James Karson Valério, o decreto denomina como Receptivo “Domingos Severino Narloch” o espaço público localizado na entrada do Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa. A assinatura ocorreu com a presença de Severino Narloch, que é um dos filhos do homenageado, e do secretário municipal de cultura e turismo, Gerson Heide.

O receptivo turístico terá uma área de 234,75 m². As obras iniciaram em julho deste ano e seguem avançando. O local proporcionará um ponto centralizado para o atendimento aos visitantes, oferecendo informações, orientações e assistências necessárias.

Domingos foi um grande empreendedor em Rio Negro. Ele gerenciou o Armazém Katzwinkel e depois a Loja do Narloch, que era focada em datas temáticas e ficava localizada em frente à Praça João Pessoa. A partir de 1970 Domingos inovou e começou a trabalhar na área de história e cultura. No mesmo local ele criou um dos primeiros antiquários do sul do Brasil.

Em 1959 ele criou o Serviço de Expansão Industrial e Turismo (SEIT), que tinha como objetivo principal divulgar o município para o mundo, fortalecendo o turismo e atraindo novas empresas para Rio Negro. Através do SEIT Domingos conseguiu, por exemplo, que a Prefeitura doasse áreas para as novas indústrias e fez o primeiro contato com as empresas interessadas.

O SEIT atuou como um grande guia turístico e permaneceu ativo por vários anos. Ele foi bastante elogiado em diversos jornais do Brasil. O serviço teve dificuldades financeiras, pois nunca obteve verba pública, mas a dedicação era uma das qualidades marcantes de Domingos, que realizava os serviços com o próprio dinheiro.

Domingos também atuou como heraldista e teve uma importante participação na criação do brasão e da bandeira do município de Rio Negro. Foi um homem de visão e tinha senso crítico, por isso enxergava os problemas existentes em Rio Negro e corria atrás das soluções. Para isso ele fez diversos contatos com o governo municipal, estadual e federal, sempre com muito profissionalismo.

Em 1960 e 1961, por exemplo, ele enviou um ofício ao Governo Federal solicitando a construção de uma nova ponte em Rio Negro, pois havia essa necessidade naquele tempo, já que a Ponte Metálica não estava em boas condições e não era mais suficiente para atender ao tráfego que aumentava cada vez mais. Em 1969 o desejo foi realizado com a construção da Ponte Interestadual Coronel Rodrigo Ajace (Ponte Nova).

De fato o senhor Domingos Severino Narloch realizou várias ações em prol de Rio Negro. E sem ocupar cargos políticos. Em uma entrevista ele afirmou: “Acredito que qualquer cidadão de bem, com boas intenções, poderá fazer muita coisa sem ser eleito ou ocupar qualquer cargo eletivo. Um pouco de amor pela cidade e um pouco de boa vontade e poderá ser feito muito, mas muito mesmo”.

Domingos também foi idealizador de outros projetos que foram importantes para o desenvolvimento de Rio Negro, como a “1ª Exposição Agro-Pecuária e Industrial de Rio Negro e Mafra”.

No jornalismo trabalhou como correspondente em jornais renomados no país, como a Folha de São Paulo, Jornal do Brasil e O Estado do Paraná, sempre defendendo Rio Negro com textos bem elaborados que evidenciavam tudo que havia de melhor no município.

Domingos Severino Narloch faleceu aos 84 anos de idade no dia 11 de março de 2012.

* Com informa̵̤es do pesquisador Ever Lisboa Рwww.everlisboa.com.br