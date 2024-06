Novo receptivo será construído no Parque do Seminário de Rio Negro

Compartilhar no Facebook

O Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa de Rio Negro é uma Unidade de Conservação. Trata-se de uma área protegida por lei, por isso a Prefeitura de Rio Negro realiza ações no local com foco na cultura, no turismo e principalmente na preservação ambiental.

Pensando no bem-estar do turista, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo desenvolveu o projeto do Receptivo Turístico, que será construído através de um convênio firmado com o Governo Federal.

Para a execução deste importante projeto será realizada a remoção de algumas árvores de espécies exóticas que já estão no estágio de senescência (quando os galhos ficam sem força, a casca enfraquecida e há a possibilidade da queda da árvore a qualquer momento). Os cortes serão realizados com as devidas autorizações dos órgãos ambientais competentes.

Em contrapartida, dezenas de árvores nativas já foram plantadas no parque somente neste ano para garantir a preservação ambiental, já que fazer o manejo de árvores também é uma forma de preservar a natureza. Outras serão plantadas em breve. No município em geral, mais de 200 árvores nativas já foram plantadas neste ano.

No local destas árvores exóticas do parque será construído o Receptivo Turístico com uma área de 234,75 m² para fortalecer ainda mais o atendimento e a experiência dos visitantes. O receptivo proporcionará um ponto centralizado para o atendimento aos visitantes, oferecendo informações, orientações e assistências necessárias.

Além da área de recepção, o local terá banheiros, um auditório e uma área para conexões digitais. Tudo isso contribuirá para uma experiência mais positiva aos turistas desde o início da visita ao parque. Além disso, o receptivo será um espaço importante para a prática da educação e conscientização ambiental, que é essencial para a preservação do ecossistema local.

O receptivo também deixará o parque ecoturístico de Rio Negro ainda mais competitivo no cenário do turismo local e regional, pois aumentará a atratividade do local aos turistas, impulsionando o fluxo de visitantes e, consequentemente, estimulando o desenvolvimento econômico. A expectativa é que a obra seja concluída até dezembro deste ano.