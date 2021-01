Novo sistema para emissão de nota fiscal é implantado em Rio Negro

Buscando a inovação aliada à facilidade no atendimento ao munícipe, a Prefeitura Municipal de Rio Negro lançou um novo sistema de emissão de nota fiscal online.

O novo serviço, mais completo, utilizará um sistema único, com dados armazenados em nuvem. A emissão poderá ser feita pelo site www.rionegro.pr.gov.br/nfs-e ou ainda pelo aplicativo IPM NFs-e, disponível no Google Play e Apple Store.

Além da praticidade, o sistema garante a segurança dos dados. As notas emitidas possuirão um código de autenticidade que poderá ser consultado no sistema.

Para utilizar esse serviço o contribuinte deverá fazer uma solicitação de acesso através do site www.rionegro.pr.gov.br/nfs-e, informando os dados requisitados nos campos de preenchimento. O sistema irá gerar um comprovante de solicitação que será também enviado por email. Para acompanhar a solicitação basta utilizar o código do comprovante para fazer a consulta, assim que deferida a solicitação o contribuinte será comunicado por email.

Após ter o acesso autorizado, basta entrar com o usuário e senha cadastrados e seguir os passos indicados no sistema com as informações sobre o serviço prestado. No site o usuário também encontra um passo a passo com orientações sobre como realizar esses processos. O contribuinte que preferir ainda poderá fazer a emissão da nota fiscal de forma presencial na Prefeitura Municipal de Rio Negro, junto ao setor de ISS.

Mais informações também podem ser obtidas através do email rionegro.iss@gmail.com ou pelo telefone 47 3642-3280, ramal 416.

TREINAMENTO

Na última semana contabilistas e contribuintes participaram de um treinamento para utilização do novo sistema. Divididos em duas turmas, todos foram recepcionados pelo prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, que destacou um dos principais pilares desta administração: a inovação. O prefeito ainda agradeceu a presença e interesse de todos reforçando que o setor produtivo é essencial para o desenvolvimento de Rio Negro.

O treinamento foi direcionado aos profissionais da área da contabilidade devido ao maior relacionamento desse público com a plataforma e, através destes, disseminado entre as empresas e prestadores de serviços. A realização do treinamento respeitou as determinações da saúde quanto ao distanciamento, utilização de máscara, higienização com álcool em gel e redução na capacidade de público.

