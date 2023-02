Núcleo Terapêutico Nova Vida recebe novo veículo

Na noite da última sexta-feira (10), o prefeito James Karson Valério participou em nome do município da reunião mensal do Rotary Club de Rio Negro.

Na ocasião o Núcleo Terapêutico Nova Vida apresentou o veículo Renault Oroch que foi adquirido através da emenda parlamentar do deputado federal Gustavo Fruet. O veículo foi solicitado no ano de 2019 por membros do Rotary Club de Rio Negro e do Núcleo Terapêutico Nova Vida.

Também participaram da solenidade de entrega o diretor de infraestrutura da Secretaria Municipal de Educação Gerson Heide, a secretária de cultura Jussara do Rocio Heide, o presidente do Núcleo Terapêutico Nova Vida, Giorgio Will, a presidente do Rotary Rio Negro, Josiane Romagna, a vereadora Isabel Cristina Grossl, além dos membros do Rotary Club Rio Negro.

O Núcleo Terapêutico Nova Vida é uma instituição não governamental que atende na Rua João Vieira Ribas, nº 656, no Centro de Rio Negro. Tem como objetivo a recuperação de dependentes químicos e/ou alcoólicos e sua reintegração na família e na sociedade.