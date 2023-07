O PCPR na Comunidade em Rio Negro foi um sucesso!

Compartilhar no Facebook

Durante a última quarta e quinta-feira, aconteceu na comunidade da Vila São Judas Tadeu o programa PCPR na Comunidade, que tem o objetivo de levar serviços de polícia judiciária à população, promover atendimento humanizado, além de fortalecer a eficiência na prestação do serviço público e representar a instituição em atividades em prol da sociedade.

A Prefeitura de Rio Negro e a Secretaria de Educação agradecem grandemente a disponibilidade e trabalho da Polícia Civil do Paraná, que prontamente realizou a emissão de cerca de 230 RGs, ofereceu exposições, palestras, atividades lúdicas e outros serviços, dessa forma contribuindo com a cidadania de crianças e adultos da comunidade. Agradecemos também toda a equipe da organização, parceiros e voluntários que fizeram parte do processo.