Obras das quadras de Beach Tennis avançam em Rio Negro

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e com o apoio da Secretaria Municipal de Obras, está construindo duas quadras de Beach Tennis que poderão ser utilizadas gratuitamente pela população.

As obras seguem avançando. A atual quadra de areia que fica ao lado do Ginásio de Esportes José Müller está sendo reestruturada para receber as duas quadras de Beach Tennis que também serão adequadas para a prática de outras modalidades, como o Vôlei e o Futevôlei.

As quadras receberão o tipo de areia que é própria para a prática do esporte. Além disso, elas serão criadas no tamanho oficial, possibilitando a realização de grandes competições no local, fortalecendo assim o desenvolvimento esportivo e econômico no município de Rio Negro.

O Beach Tennis é um esporte inclusivo que pode ser praticado por qualquer pessoa. Esta modalidade esportiva está ganhando cada vez mais espaço em todo o Brasil. Em Rio Negro há muitos adeptos que poderão utilizar as quadras gratuitamente. Também estará à disposição do público o empréstimo de acessórios e raquetes.