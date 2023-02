Obras de infraestrutura para novas empresas estão sendo realizadas em Rio Negro

Importantes obras de infraestrutura estão sendo realizadas na área industrial do município de Rio Negro para a instalação de três novas empresas. Na última sexta-feira (24), o prefeito James Karson Valério e o vice-prefeito Alessandro von Linsingen estiveram nos locais para acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos.

A Prefeitura, através da Secretaria de Indústria e Comércio, em conjunto com a Secretaria de Obras, apoia os novos investimentos no município dando o suporte necessário. Além de fortalecer a geração de emprego em Rio Negro, as novas empresas movimentarão a economia local.

CAPACITAÇÃO

Rio Negro investe em capacitação constantemente. Através do Programa Capacita Rio Negro, diversos cursos gratuitos são ofertados à população em parceria com o Sesc, Senac, Sebrae, Senar, Sindicato Rural, entre outros parceiros.

A Prefeitura também investe constantemente na capacitação produtiva e tecnológica das empresas com foco no fortalecimento da economia e do desenvolvimento do município. Para auxiliar o setor industrial rio-negrense, gerando novos negócios e ampliando a competitividade, é aplicado o programa Brasil Mais – Mentoria Lean em parceria com o Sistema Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Sistema Fiep), através do Senai, que capacita profissionais de todos os segmentos de pequenas, médias e grandes empresas com consultorias especializadas, focadas em práticas e ferramentas que potencializam os resultados da produção, com base nas metodologias de manufatura enxuta, também conhecida como lean manufacturing.

Além disso, o município de Rio Negro também desenvolve um programa de fomento ao empreendedorismo e crescimento da indústria e comércio local. Buscando acompanhar e incentivar especialmente o desenvolvimento do setor da indústria, a Prefeitura criou o Incubatório Empresarial. No local, os empreendedores contam com um espaço disponível, assessoria do Sebrae e do Espaço Empreender do município.

Os empreendedores rio-negrenses também contam com um espaço especializado para lhes atender: o Espaço Empreender, inaugurado na Prefeitura de Rio Negro. O local dispõe de serviços, orientações e encaminhamentos para todos aqueles que estão criando seu negócio ou aqueles que já atuam nos mais variados segmentos.