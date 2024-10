Obras de pavimentação favorecem o desenvolvimento em Rio Negro

A Rua Juvenal Ribeiro da Silva, situada no bairro Volta Grande, é uma das vias públicas de Rio Negro que em breve receberão obras de pavimentação asfáltica. Serão 891,26 metros de asfalto a partir da Av. Ildefonso Camargo. Esta importante obra possibilitará a abertura de novas empresas naquela região do município, fortalecendo assim o desenvolvimento de Rio Negro.

As obras serão realizadas pela Prefeitura de Rio Negro através do Convênio nº 658/2024 firmado com a Secretaria de Estado das Cidades (SECID) e o Serviço Social Autônomo Paranacidade.

Trechos de outras importantes ruas do município serão pavimentados através deste convênio: Rua Regina Kuminiski Pereira e Rua Ademar Moraes no bairro Alto, e Rua Camarista João Hirt e Rua Ludovico Schuster no bairro Passa Três. Ao todo o projeto prevê a pavimentação de uma área de 14.047,80 m². O processo licitatório para a contratação da empresa responsável pela execução das obras já está em andamento. O valor máximo previsto no processo é de R$ 3.467.489,85.

O recurso para estas pavimentações será de grande importância para o desenvolvimento da área urbana municipal e beneficiará centenas de pessoas que por ali transitam diariamente, proporcionando qualidade de vida às pessoas que residem nas proximidades, além de colaborar para a abertura de novas empresas devido à boa infraestrutura gerada na região.

Além das ruas já mencionadas, em breve outras serão pavimentadas, sendo que em algumas as obras já iniciaram. Confira a lista em ordem alfabética:

Estrada Manasses Ribas Valério

Rua Antônio Marques

Rua Dorival Tomaz

Rua Ervino Paulo

Rua Jabob Maidl

Rua Maciel Gerber