Obras de pavimentação na Rua Ignácio Schelbauer estão na etapa final

A pavimentação de mais um trecho da Rua Ignácio Schelbauer em Rio Negro está entrando na etapa final. A rua faz o importante ligamento da área urbana com o interior do município. O asfaltamento beneficiará moradores e empresas da região.

O prefeito James Karson Valério e o vice-prefeito Alessandro von Linsingen, juntamente com o secretário municipal de obras, Edson José Guenther e o técnico em agrimensura da Prefeitura, Pedro João Turchen, estiveram no local nesta quarta-feira para verificar o progresso das obras, além de acompanhar a realização dos testes de capacidade de resistência para carga na via, que tiveram excelentes resultados que comprovam a qualidade do serviço realizado pela empresa contratada através de processo licitatório.

A Prefeitura de Rio Negro investe constantemente em obras. Outras ruas já receberam pavimentação recentemente e outras receberão em breve, sendo que o processo licitatório já está sendo realizado. Para a pavimentação deste trecho da Rua Ignácio Schelbauer a atual gestão teve o importante apoio dos deputados José Francisco Bührer e Thiago Bührer.

Estas obras de infraestrutura beneficiam direta e indiretamente milhares de habitantes, entre residências e comércios. Além disso, oferece maior segurança para o tráfego de veículos e pedestres.