Obras de revitalização do telhado do Seminário Seráfico passam para a segunda fase

As obras de revitalização do telhado do Seminário Seráfico São Luís de Tolosa (Prefeitura), passaram para a segunda fase que é a reforma de todo o telhado do prédio que comporta a Prefeitura Municipal.

A primeira fase da obra contemplou a parte do telhado sobre a Capela Cônego José Ernser, que já está finalizada. O início da revitalização pela capela foi devido ao apelo histórico e para proteger a pintura mural e o acervo cultural que o espaço possuí.

A obra foi idealizada com o objetivo de preservar a história e a cultura da nossa cidade e estão sendo realizadas com recursos financeiros do Ministério do Turismo.