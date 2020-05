Obras do Parque Ambiental de Rio Negro devem iniciar neste mês

As obras do Parque Ambiental do Sesc Rio Negro devem iniciar ainda em maio, de acordo com informações divulgadas pela prefeitura de Rio Negro, que é parceira no projeto.

Além da preservação de pinheiros, o local terá pista de caminhadas, áreas de convivência, academias ao ar livre, parque infantil, vestiários e banheiros.

Em setembro de 2019, o presidente da Federação do Comércio do Paraná (Fecomércio PR) e vice-governador do estado, Darci Piana, esteve em Rio Negro onde assinou na Prefeitura a escritura de cessão do terreno ao lado do SESC/SENAC e anunciou o investimento de R$ 1,5 milhão para a criação de um parque ambiental no local, o Bosque das Araucárias. A cessão do terreno será de 20 anos prorrogáveis por 20 anos.

Com uma área de 11.900 m² a área de preservação terá pista de caminhadas, academia de ginástica, vestiários, banheiros, parque infantil e área de convivência, além de ser toda cercada e iluminada. O novo parque ambiental deverá se chamar Bosque das Araucárias Max Rosenmann – uma homenagem do município ao ex-deputado federal que faleceu em 2008.

O objetivo principal do projeto é a preservação da área de pinheiros e árvores existentes no terreno cedido pelo município, mas também disponibilizar uma área central e segura, que possa ser utilizada por nossas famílias para práticas saudáveis.