Obras na Ponte Nova estão concluídas e o trânsito já está liberado

As obras na Ponte Interestadual Coronel Rodrigo Ajace (popularmente chamada de Ponte Nova) estão concluídas, por isso o trânsito já está liberado para todos os veículos. Foram realizadas obras preventivas. Esta importante ponte – que possui 54 anos de história – recebeu um novo asfalto.

A primeira etapa foi concluída na semana passada, quando foi realizada a fresagem, que consiste na retirada das camadas do antigo asfalto. Nesta quinta e sexta-feira foram realizados os serviços de recapeamento com a colocação do novo asfalto. Durantes os três dias de trabalhos houve a interdição do trânsito na ponte visando a segurança de todos, pois haviam máquinas pesadas operando no local.

As obras na Ponte Nova fazem parte do projeto da Prefeitura de Rio Negro para a revitalização do anel viário do Centro. As obras foram realizadas em trechos das seguintes ruas: Dr. Getúlio Vargas, Bom Jesus, Cel. Nicolau Bley Neto e Sete de Setembro. Na última etapa do cronograma foram realizadas as obras na Ponte Interestadual Coronel Rodrigo Ajace.

Todas as vias ainda receberão as pinturas de meio-fio e sinalizações horizontais. No total são 9.757,04 m² de área em obras realizadas. O valor do investimento é de R$ 1.505.029,83. A empresa Rio Negro Construtora de Obras Ltda é a responsável pelos serviços.