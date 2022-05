Obras na Rua Maximiano Pfeffer iniciam nesta quinta-feira

Prefeitura orienta sobre possíveis interrupções ou lentidão no trânsito da região

A Prefeitura Municipal de Rio Negro comunica que nesta quinta-feira, 19 de maio, iniciam as obras de pavimentação asfáltica na Rua Maximiano Pfeffer, no trecho entre a Rua Marçal José Pereira e Rua Dr Elymar von Linsingen, próximo ao Colégio Sesi. As obras tem duração prevista de quatro meses e, neste período, irão ocorrer alterações no trânsito.

A Prefeitura solicita aos motoristas que evitem trafegar por este trecho, utilizando rotas alternativas, e em caso de necessidade, fiquem atentos à sinalização e possíveis interrupções no fluxo.

A pavimentação asfáltica da via e a construção da rotatória irão beneficiar a população que se utiliza para acesso a Prefeitura Municipal, Parque Ecoturístico, RUMO Logistica, SESC, SESI, Parque das Araucárias, e demais bairros. A execução do projeto também visa melhorar esta ligação entre centro e bairros, muito utilizada nos dias de hoje, que irá proporcionar um trânsito seguro, circulação mais fluída de veículos, com acessibilidade e maior segurança ao pedestre.