Obras no calçadão de Rio Negro vão gerar mais mobilidade e fortalecimento do comércio

As obras para a pavimentação asfáltica na Rua Dr. Vicente Machado, no trecho onde atualmente há o calçadão, estão entrando na fase final.

Ao todo são 1.235,5 m² de obras com um investimento de R$ 333.037,99. A empresa responsável pela execução do serviço é a Rio Negro Construtora de Obras. O espaço onde hoje é o calçadão terá tráfego de veículos, calçadas amplas para os pedestres, com acessibilidade e sem estacionamento.

O projeto foi definido através de pesquisa com os comerciantes da região, buscando beneficiar especialmente o comércio e a economia local. O município atua para a renovação do Centro Histórico, respeitando suas características e atendendo as demandas e necessidades da população.

O prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, ressaltou a importância desse projeto para o município. “Esta é uma obra bastante aguardada. Com ela o Centro de Rio Negro terá uma ligação direta com a cidade vizinha promovendo mais fluidez, mas especialmente, garante maior movimentação no comércio local, desobrigando os motoristas a fazerem o contorno pela Praça João Pessoa”, afirmou.

PAVIMENTAÇÃO

A Prefeitura de Rio Negro comunica que nos dias 30 de setembro e 1º de outubro (sexta-feira e sábado) haverá a interdição de ruas para as obras de pavimentação do Calçadão Albany Bussmann.

O trecho a ser interditado compreende a Rua Dr. Vicente Machado, a partir da Rua Bom Jesus até a Ponte Coronel Rodrigo Ajace, em frente ao Posto CJ e Arquivo Público Municipal, alterando o trânsito de saída e acesso à ponte, no período das 8h às 19h.

O trânsito fluirá em sistema siga e pare, utilizando o acesso próximo ao Arquivo Público. A Prefeitura orienta que os motoristas busquem rotas alternativas. Caso necessitem utilizar a via, devem redobrar a atenção quanto à sinalização e possíveis interrupções no trânsito.

Os serviços poderão ser cancelados devido às condições climáticas. As obras são temporárias e os benefícios são permanentes.