Obras são constantes em bairros de Rio Negro

A Prefeitura de Rio Negro continua investindo em melhorias em todo o município. Na tarde desta quinta-feira (25), o prefeito James Karson Valério e o secretário de obras, serviços urbanos e habitação, Edson José Guenther, visitaram algumas das obras em andamento.

PAVIMENTAÇÕES

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

No bairro Passa Três, a Rua Antônio Lourenço, no trecho entre as ruas Jacob Fuchs e José Fuchs, e a Rua Willy Bucher, no trecho entre as ruas Camarista João Hirt e Álvaro de Aquino, estão recebendo obras de pavimentação asfáltica, totalizando uma área de 2.608,88 m².

Estão sendo investidos R$ 384.551,86 nestas obras. Os serviços estão sendo realizados pela empresa Paviplan Pavimentação LTDA.

OBRAS NO CENTRO

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

As obras para a pavimentação asfáltica na Rua Dr. Vicente Machado, no trecho onde atualmente há o calçadão, seguem em andamento. Ao todo serão 1.235,5 m² de obras e os investimentos serão de R$ 333.037,99. A empresa responsável pela execução do serviço é a Rio Negro Construtora de Obras. O espaço onde hoje é o calçadão terá tráfego de veículos, calçadas amplas para os pedestres, com acessibilidade e sem estacionamento.

O projeto foi definido através de pesquisa com os comerciantes da região, buscando beneficiar especialmente o comércio e a economia local. O município atua para a renovação do Centro Histórico, respeitando suas características e atendendo as demandas e necessidades da população.

REVITALIZAÇÃO NA AVENIDA RIO DE JANEIRO

Com foco na preservação ambiental e na segurança dos munícipes, a Prefeitura de Rio Negro finalizou as obras de recuperação na margem do rio Negro onde havia um deslizamento de terra na Avenida Rio de Janeiro.

A obra – que foi realizada em uma área de preservação permanente – teve um custo que a Prefeitura de Rio Negro assumiu integralmente utilizando a equipe de trabalho da secretaria de obras, materiais e veículos. Além da utilização de dez manilhas de 80 cm de diâmetro, também foram necessárias aproximadamente 800 m³ de brita detonada própria para este tipo de obra para gerar a estabilidade necessária.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Os bancos e lixeiras na Avenida Rio de Janeiro também receberam melhorias. As lixeiras foram substituídas e os bancos receberam uma nova pintura.

OBRAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL

O Estádio Municipal Ervino Metzger terá uma nova arquibancada. As obras já estão em andamento. Esta primeira etapa consiste em uma arquibancada de 30 metros de largura com três degraus e será construída no lado contrário de onde já existe uma arquibancada. Terá estrutura em concreto armado e blocos em concreto. O valor do investimento será de R$ 46.313,11.

A obra terá grande importância para a realização da prática esportiva no local. Será bastante útil em diversas competições, como o festival de atletismo das escolas, festival de corrida do município, treinamentos de futebol, entre outros que acontecem no Estádio Municipal.

Além da arquibancada, o estádio terá uma nova cantina que está sendo construída pela Secretaria de Obras do município. Toda a estrutura do estádio está recebendo melhorias. A equipe de manutenção está trabalhando constantemente na conservação do gramado, por exemplo.