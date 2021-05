Obras são realizadas na cidade e interior de Rio Negro

Prédios públicos, vias urbanas e rurais estão em frequente manutenção no município

A Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, promove a manutenção permanente das estradas rurais, vias públicas e prédios públicos municipais. Além dos serviços de infraestrutura urbana e rural, a Secretaria é responsável pela emissão de documentos para construção, projetos de novas obras e pavimentações, e fiscalização das atividades relacionadas em todo o município.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Nestes primeiros dias do mês de maio foram atendidas as comunidades do Cunhupã, Roseira e Lageado dos Vieiras. A estrada do Cunhupã/caprio foi contemplada com alargamento, empedramento e colocação de tubos para escoamento da água. A estrada principal também recebeu patrolamento e empedramento.

A Estrada Geral da Roseira também recebeu patrolamento e empedramento. No Lageado dos Vieiras foi promovida a manutenção de bueiros e da cerca de telas entre o posto de saúde e a quadra de esportes da localidade. Na área urbana foi realizada a pintura de lombadas e faixas de canteiros, incluindo sua limpeza. Alargamento de vias. Coletas de entulho e resíduos de jardim. E melhorias no Posto de Saúde Antonio Bossi, no Bairro Bom Jesus. O Cemitério Municipal também está sendo mapeado pela Secretaria, com o uso de drones, além de receber limpeza em suas áreas para ampliar o espaço para sepultamentos.

As ações buscam atender as demandas da comunidade. A melhoria das estradas rurais é ação frequente no município, buscando garantir a boa trafegabilidade dos munícipes e o escoamento adequado da produção agrícola. As vias urbanas seguem intenso cronograma de manutenção com o intuito de manter a qualidade de vida da população e o trânsito seguro. Os prédios públicos estão em constante processo de manutenção e melhorias para garantir o serviço de excelência para a população rionegrense.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -