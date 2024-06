Oficina de escrita criativa será realizada gratuitamente em Rio Negro

Estão abertas as inscrições para a Oficina de Escrita Criativa com o escritor Marco Aurélio de Souza em Rio Negro. A atividade faz parte do projeto Travessia Literária, aprovado no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (Profice), da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná, com o patrocínio da Copel.

A oficina será dividida em quatro encontros na primeira semana de julho e é aberta para a comunidade, sem custo para participação. A ação acontece nos dias 01, 03 e 05 de julho, das 19h às 21h30, com finalização no dia 06 de julho, das 14h às 16h30, na Biblioteca Pública Professor Venceslau Muniz, situada na Rua Dr. Getúlio Vargas, 680.

A atividade busca incentivar e estimular a prática da escrita entre jovens e adultos, contribuindo ainda para aprimorar a redação em vestibulares. Para participar, é necessário ter mais de 16 anos e ter disponibilidade de participar dos quatro encontros.

As inscrições podem ser feitas através do formulário neste link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnqIzGFGXF1oCMKAefQ3tcECLrrrW-GsPrOTJlaN1kIdXc2w/viewform

De acordo com o autor, a proposta de realizar a oficina na cidade é motivada pela sua juventude em Rio Negro e um contexto de escassez cultural em cidades pequenas. “A oficina tem a ver com isso: fomentar atividades culturais e literárias na cidade, mostrando àqueles que se interessam por literatura que não é preciso estar num grande centro para escrever e participar da vida literária”, afirma Marco Aurélio. Além disso, a oficina também é uma forma de reconhecer e valorizar o local onde o autor foi ensinado a ver o mundo de forma poética, com suas miudezas e ocultas grandiosidades.

Na oficina, os participantes poderão conhecer autores e aspectos da história literária brasileira e paranaense, técnicas de escrita, realizar exercícios de escrita criativa e discussões sobre textos literários, além de reconhecer as características dos principais gêneros literários contemporâneos, como o conto, a crônica, a poesia e o romance.

“A ideia e a expectativa para a oficina é, sobretudo, conhecer pessoas que se interessam pela escrita literária, contribuir para o seu processo formativo na literatura e mostrar como a ideia de lugares poéticos e não-poéticos é mistificadora, que todo e qualquer lugar permite um olhar poético sobre si, de onde se fortalecem os laços identitários e o senso de comunidade. A literatura é uma arte, mas também uma forma de aprofundar nossa relação com a realidade”, comenta o autor.

A oficina de escrita criativa faz parte do projeto Travessia Literária, aprovado no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (Profice), da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná, e conta com o patrocínio da Copel. O projeto possui produção executiva da Estratégia Projetos Criativos e Inspire Projetos Criativos. O livro “Uma valsa no Rio Negro” será publicado pelo Selo Lambrequim, responsável pela edição de livros, discos e produção de eventos culturais no Paraná, com sede em Ponta Grossa.