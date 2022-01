Onda de calor prevista para os países da América do Sul deve ter reflexos na região

Compartilhar no Facebook

A onda de calor prevista para os países da América do Sul deve ter reflexos no Paraná, a partir de sexta-feira (14), com o aumento das temperaturas. Apesar disso, segundo Simepar, o calor não deve ser intenso como o que foi anunciado para os países vizinhos, como Argentina e Paraguai.

As temperaturas mais altas devem ser registradas nas regiões Norte, Noroeste e Oeste, entre as tardes de sábado (15) e domingo (16). Nestas regiões, as temperaturas podem chegar perto dos 40ºC.

O instituto informou que, apesar do tempo mais abafado, o Paraná deve ter chuvas irregulares, o que irá impedir que o calor seja mais intenso.

A recomendação é para que os moradores usem protetor solar, evitem exercícios físicos entre 10h e 16h e bebam bastante líquido para evitar desidratação.

Previsão do tempo para Rio Negro e Mafra:

