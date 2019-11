Ônibus escolar pega fogo em Rio Negro

Empresa PHP Transportes, proprietária do veículo, teve seu contrato para o transporte de alunos renovado pela Prefeitura no mês de julho deste ano. Uma nova vistoria para fiscalização de todos ônibus do transporte escolar de Rio Negro foi marcada para esta segunda-feira, dia 11

No final da manhã desta terça-feira (5), próximo ao meio dia, um ônibus escolar que faz o transporte de alunos no interior de Rio Negro pegou fogo na localidade da Campina dos Martins.

Segundo informações o fogo no veículo, de propriedade da empresa PHP Transportes, da cidade de Campo Largo, começou após um curto-circuito no motor. O ônibus estava com alunos que foram retirados antes que as chamas tomassem todo o ônibus. Os estudantes chegaram a gravar um vídeo que foi compartilhado nas redes sociais.

A PHP Transportes é umas das três empresas que operam o transporte escolar em Rio Negro, as outras duas são a Trans-Grebos e Translourdes, nenhuma com sede no município. As três foram contratadas pela Prefeitura após uma licitação no ano de 2018, que dividiu o sistema de transporte escolar em vários lotes.

A divisão do sistema em vários lotes pode ter oportunizado para empresas que não possuem estrutura, como uma garagem própria para realização de manutenções, além de que, muitas delas, em tese, adquirem os veículos após ganharem a licitação através de compras de veículos sem uma fiscalização do poder público de como está o estado desses veículos?

A estratégia do poder público municipal com a divisão, além de não baixar o custo do transporte, pode ocorrer uma baixa na qualidade do serviço, como no caso desta terça-feira, onde um veículo chegou pegar fogo talvez por falha mecânica ou de manutenção.

Não podemos deixar de perguntar quais foram os critérios usados para a contratação destas empresas, bem como se todas estão regulares, assim como se as fiscalizações necessárias foram feitas?

Neste ano, no mês de julho, os contratos das empresas foram aditivados por mais um ano encerrando em meados de 2020, conforme consta no próprio site da prefeitura no link licitações.

Uma nova vistoria para fiscalização dos ônibus do transporte escolar de Rio Negro foi marcada para esta segunda-feira, dia 11.

O QUE DIZ A EMPRESA

A nossa redação entrou em contato com a empresa PHP Transportes, onde falou com um funcionário que disse não poder responder nenhuma pergunta e que a pessoa responsável para dar as respostas não se encontrava no momento na sede da empresa que fica em Campo Largo, ao ser questionado se poderia nos fornecer outro telefone para contato da responsável, como o número do celular, informou que também não poderia. E se comprometeu em colocar o responsável em contato com a nossa redação, o que não ocorreu até o fechamento desta edição

O QUE DIZ A PREFEITURA

Em contato com a Prefeitura de Rio Negro, com setor responsável, a nossa redação foi informada que a empresa PHP Transportes não possuiu sede ou garagem no município, que os ônibus ficam nas casas dos motoristas e as manutenções são feitas no Posto San Marino – ao lado da Souza Cruz – por técnicos da empresa que vem de Campo Largo.

Quanto à divisão de lotes na licitação foi para favorecer que mais empresas possam participar do certame, abrindo concorrência e baixando o preço final. Sem a divisão, em apenas um lote, a participação seria mais restrita às empresas maiores, que possuem mais veículos. Para participar da licitação as empresas não precisam possuir os ônibus, elas têm que estar com todos os veículos em seu nome somente no ato da assinatura do contrato e que precisam ter uma idade mínima de 12 anos.

Questionamos ainda quando foi feita a última vistoria nos ônibus que fazem o transporte escolar, onde foi dito que a última fiscalização foi feita no início do semestre. E que além da fiscalização feita pela Educação as empresas são obrigadas a apresentar um laudo de cada veículo feito pelo Inmetro.

Sobre a questão sindica a Prefeitura disse não saber se a empresa possuí acordo laboral.

O setor responsável pelo transporte escolar disse que a empresa já foi notificada e que aguardam a resposta para tomarem as medidas cabíveis.