Ontem teve Cine Móvel na Praça João Pessoa em Rio Negro

Quem esteve na Praça João Pessoa na noite desta terça-feira, 07 de maio, aproveitou para acompanhar a exibição do filme “Pela Janela”, apresentado no município através do projeto Cine Móvel do Festival de Cinema da Bienal de Curitiba.

A exibição ao ar livre contou com incentivo do PROFICE (Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura do Paraná), apoio da Copel e lojas Havan e da Prefeitura Municipal de Rio Negro – Secretaria de Cultura e Turismo.

Além do público presente, também estiveram acompanhando a exibição o vice-prefeito de Rio Negro, James Karson Valério e a secretária de Cultura e Turismo, Jussara Do Rocio Heide.

Fotos: Secretaria de Turismo e Cultura de Rio Negro.