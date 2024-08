Painel de grafite é inaugurado em Rio Negro com foco no combate ao feminicídio

A 2ª Semana Municipal de Combate ao Feminicídio de Rio Negro foi encerrada nesta sexta-feira com a inauguração de um painel de grafite no prédio da Vigilância em Saúde, no Centro.

A arte foi realizada pelos artistas locais Dion Luis Hable de Oliveira (popularmente conhecido como Moska), Kryssia e Marcela Dias. Servidores municipais e apoiadores da boa causa também ajudaram no processo de criação da arte.

A bela pintura com a arte do grafite marca mais uma etapa na conscientização da população para a não violência e meios de denúncia e apoio à mulher vítima. A ação desta sexta-feira também encerrou a campanha Agosto Lilás deste ano em Rio Negro.

A 2ª Semana Municipal de Combate ao Feminicídio de Rio Negro foi instituída pela Lei nº 3.299. Durante a semana diversas ações foram realizadas no Salão da Sociedade União Fuchs, como palestras, exposições e apresentações focadas no combate à violência contra as mulheres.

O evento é uma realização do Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres com o apoio de secretarias municipais. A ação é mais um importante marco para a proteção das mulheres rio-negrenses. O principal objetivo é a conscientização para a não violência e a criação de uma rede de apoio e de proteção à mulher. Através do conhecimento e da educação é possível construir uma sociedade mais justa, igualitária e respeitosa para com as mulheres.