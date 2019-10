Palestra gratuita com o professor Nélio Spréa será dia 16 em Rio Negro

No dia 16 de outubro, o Sesc Rio Negro receberá sua etapa do 1º Simpósio Sesc de Educação, a partir das 19h30, com a presença do professor Nélio Spréa, doutor em educação, arte-educador e multiartista, autor de livros, filmes e CDs, vencedor de festivais nacionais de cinema infantil, pesquisador de cultura popular, folclore infantil e culturas da infância.

Para palestrar sobre “Criatividade e Diversidade: a educação necessária”, Nélio irá se embasar em seus trabalhos no campo da formação pedagógica com abordagem a partir da arte-educação.

Para participar do evento, os interessados devem dirigir-se ao Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) da Unidade Sesc Rio Negro para retirar o seu ingresso. A entrada é franca e as vagas são limitadas. Além da palestra, também haverá uma oficina, às 18h30, com o tema “String art: matemática dos fios e cotidiano escolar”, uma técnica artesanal com base em fios e pregos em uma placa de madeira utilizada para produção de quadros decorativos, mas que também pode ser um recurso na sala de aula para abordar conceitos de proporção, tamanho e geometria. Haverá certificado de participação com carga horária.

O 1º Simpósio Sesc de Educação é a evolução de um evento anteriormente denominado “Vivência Autoral”, um encontro anual de educadores realizado pelo Sesc Paraná, promovendo um debate sobre educação contemporânea. Neste ano, o formato assumido é o de um ciclo de palestras percorrendo 25 Unidades Sesc por todo o estado, atendendo a mais de 3.000 participantes.

Serviço

1º Simpósio Sesc de Educação

Dia 16 de outubro, às 19h30

Local: Sesc Rio Negro (Rua Marçal José Pereira, 110 – Estação Nova – Rio Negro)

Telefone: (47) 3641-8550

Entrada Franca – Inscrições pelo telefone ou pessoalmente no Sesc

Vagas limitadas