Nesta quarta-feira, dia 04 de dezembro, a partir das 18h, a Praça Alemã (popular Praça da Afubra) será palco para mais um evento natalino de Rio Negro.

Além da presença do Papai Noel, haverá feira de artesanato e apresentação do CMEI Agostinho Paizani e da Banda de Percussão Olavo Bilac. O evento também terá o Auto de Natal, apresentado pelo Grupo de Teatro Municipal. Será um evento para toda a família, com muita cultura, arte e espírito natalino.