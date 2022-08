Parceria entre Mafra e Rio Negro proporciona a recuperação da ponte do Rio Preto do Sul

A Ponte da localidade de Rio Preto do Sul, sobre o rio Negro, que dá acesso aos municípios de Rio Negro, no Paraná e Rio Negrinho, em Santa Catarina já está com o trânsito normalizado. Ela foi recuperada numa parceria entre as prefeituras de Mafra e Rio Negro, com o material sendo dividido segundo informações do Secretário de Obras de Mafra, Diego Oliveira.

Para sua recuperação foi necessária a substituição de 100 pranchões da cobertura que foram descobertos devido às chuvas. Ela havia sido interditada por problemas na sua estrutura, devido a cheia do últimos dias, ficando submersa e levando perigo aos usuários.