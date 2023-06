Parceria entre Prefeitura e Senai Rio Negro formará jovens profissionais

Através do Programa Capacita Rio Negro e Espaço Empreender, a Prefeitura de Rio Negro firmou uma importante parceria com a unidade do Senai do município para a formação de jovens profissionais.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Ao todo, 104 estudantes, com idade entre 14 e 18 anos, foram contemplados com bolsas integrais organizadas entre os cursos técnicos de Mecânica Industrial e Desenvolvimento de Sistemas. A iniciativa visa preparar os jovens para que possam se inserir no mercado de trabalho, em especial nas indústrias de Rio Negro e da região.

Uma cerimônia realizada na noite desta terça-feira (13) marcou o lançamento das turmas dos dois cursos. O evento teve a presença do prefeito James Karson Valério, de secretários municipais, representantes do Senai, empresários e industriais da região, além de autoridades de municípios vizinhos.

As aulas práticas para o curso técnico em Mecânica Industrial iniciaram na noite de ontem, quando também ocorreu a apresentação do novo Laboratório de Metalmecânica do Senai Rio Negro. Em um espaço de 241 m², o Laboratório de Metalmecânica foi reorganizado para potencializar a formação prática-profissional nas áreas de mecânica industrial e solda, fundamentais para todos os setores industriais.