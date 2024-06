Parque de eventos de Rio Negro ficará ainda mais atrativo com a terceira etapa de obras

O Parque de Eventos “Dr. José Valmor Ribeiro Nardes” de Rio Negro receberá diversos aprimoramentos durante a terceira etapa de obras, o que deixará o local ainda mais bonito e atrativo para a realização de grandes eventos.

Nesta sexta-feira, durante uma reunião com membros da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, da Secretaria Municipal de Obras e do Departamento de Licitações da Prefeitura, o prefeito James Karson Valério assinou a autorização para o início do processo licitatório para a contratação de empresa de engenharia para a execução das obras.

A via de veículos, por exemplo, receberá obras de drenagem e instalação de tubulação para receber a aplicação de bloco de concreto retangular do tipo “paver”. Novas calçadas e cercamentos também serão instaladas no local.

Para o paisagismo do parque o projeto prevê a limpeza da vegetação existente para posterior plantio de palmeiras, árvores e grama. O parque também terá uma pista de caminhada e pátio de descanso com a instalação de bancos. O projeto também prevê a criação do Espaço Família, que será um pátio em concreto para a prática de diversas modalidades de esporte e lazer (bicicleta, patins, skate, dança, etc.).

O parque fica localizado na Avenida Luiz Carlos Pereira Tourinho, no bairro Volta Grande. O local tem grande importância para o desenvolvimento econômico, social, turístico e cultural do município. Os novos investimentos farão com que Rio Negro seja um destino relevante para eventos de grande porte, atraindo investimentos e novas oportunidades de negócios.

Com todos esses aprimoramentos, o parque de eventos será um espaço ainda mais atrativo para apresentações, exposições e eventos musicais, promovendo a valorização e a preservação da cultural local e regional. A inclusão social também será fomentada com a realização de eventos comunitários, esportivos e recreativos no local, melhorando a qualidade de vida dos cidadãos.

A estrutura atual do parque de eventos possui um pavilhão de 1.000 m² em estrutura pré-moldada, telhas termo acústicas, piso em concreto armado e platibandas metálicas. Há também área com banheiros em estilo germânico com acessibilidade e depósito de materiais, sala administrativa com banheiro e espaço para os profissionais de segurança. O atual pátio em paver tem 3.300 m² e um moderno sistema de iluminação. Também há um amplo estacionamento no terreno que possui aproximadamente 110 mil m².