Parque de Eventos de Rio Negro poderá receber o nome do advogado Valmor Nardes

Em uma forma de homenagear os serviços prestados em favor do município pelo advogado José Valmor Ribeiro Nardes, os vereadores de Rio Negro estão sugerindo que a atual administração municipal denomine o Parque de Eventos do município com o seu nome.

Como justificativa os parlamentares apontam a história do José Valmor Ribeiro Nardes, homem de família, ex-militar, advogado, político atuante, onde foi vice-prefeito e vereador por dois mandatos, além ter sido ainda assessor jurídico da Câmara de Vereadores, produtor rural, integrante do Lions Clube e sócio fundador do CTG Rincão da Saudade, onde foi patrão por 3 vezes.