Parque do Seminário de Rio Negro terá um novo e moderno receptivo

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, construirá um Receptivo Turístico no Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa com uma área de 234,75 m² para fortalecer ainda mais o atendimento e a experiência dos visitantes.

O receptivo proporcionará um ponto centralizado para o atendimento aos visitantes, oferecendo informações, orientações e assistências necessárias. A ordem de serviço já foi assinada e a construção deve iniciar em breve. O prazo previsto para a conclusão das obras é de cinco meses.

Além da área de recepção, o local terá banheiros, um auditório e uma área para conexões digitais. Tudo isso contribuirá para uma experiência mais positiva aos turistas desde o início da visita ao parque. Além disso, o receptivo será um espaço importante para a prática da educação e conscientização ambiental, que é essencial para a preservação do ecossistema local.

O receptivo também deixará o parque ecoturístico de Rio Negro ainda mais competitivo no cenário do turismo local e regional, pois aumentará a atratividade do local aos turistas, impulsionando o fluxo de visitantes e, consequentemente, estimulando o desenvolvimento econômico.

Nesta sexta-feira o prefeito de Rio Negro esteve com a equipe da cultura e turismo no local onde a obra será realizada através do Contrato de Repasse 927902/2022 do Programa A Hora do Turismo. Ao todo serão investidos R$ 485.000,00. A empresa J. Lopes Construções Ltda foi contratada através do processo licitatório nº 48/2024.