Parque ecoturístico de Rio Negro recebe o plantio de mais árvores nativas

Em alusão ao Dia da Árvore, o Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa recebeu nesta quinta-feira o plantio de diversas árvores nativas. O “Bosque dos Servidores a Serviço da Natureza” foi criado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente próximo ao viveiro municipal.

Aproximadamente 20 mudas foram plantadas na área, onde já há outras árvores plantadas recentemente. Na ação desta quinta-feira o local recebeu o plantio de Araçá Amarelo, Ariticum Verde, Cambará, Cereja, Gabiroba, Guamirim, Ingá Banana e Ingá Macaco, Jabuticaba, Pitanga, entre outras.

As mudas foram cultivadas no Viveiro Florestal Anízio de Andrade, mantido pela Prefeitura de Rio Negro. O viveiro produz mudas de espécies nativas da região, visando a recuperação de áreas degradadas e paisagismo em praças e jardins. As mudas destinam-se a produtores rurais e interessados no plantio de árvores nativas.

Relacionada a esta ação, uma “cápsula do tempo” será enterrada nesta semana no parque em frente à escultura de São Francisco de Assis para as futuras gerações. O santo é considerado o protetor dos animais e da natureza em geral. O conteúdo, que é uma carta assinada pelos servidores, será revelado daqui a 30 anos.

O Dia da Árvore é celebrado no dia 21 de setembro em todo o território nacional e tem como objetivo principal a conscientização a respeito da preservação desse bem tão valioso. A data foi escolhida no Brasil em razão do início da primavera.

A árvore é um grande símbolo da natureza e é uma das mais importantes riquezas naturais que possuímos. Além da fotossíntese, elas exercem diversos outros papéis ecológicos. As espécies arbóreas, por exemplo, evitam a erosão e melhoram a umidade relativa do ar por intermédio da evapotranspiração. Também servem de moradia para várias espécies de animais, além de fornecer alimento para uma grande quantidade de organismos vivos, inclusive o homem.

