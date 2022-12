Participe da 8ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e a Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, convidam a população para participar da 8ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

A palestra magna abordará o assunto: “Situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia pela Covid-19: violações e vulnerabilidades de crianças e adolescentes, ações necessárias para reparação e garantia de políticas de proteção integral, com respeito à diversidade”.

O evento será realizado na próxima quinta-feira, dia 15, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Subseção Rio Negro, situada na Rua Leonardo Arbigaus, nº 850, bairro Campo do Gado.

Programação completa:

9h – Credenciamento

9h30 – Abertura oficial

10h – Leitura do Regimento Interno

10h15 – Palestra magna com Adrianis Galdino da Silva Junior: graduado em Serviço Social pela Universidade Estadual de Londrina; pós-graduado em Trabalho Social com Famílias; Estudos aplicados ao Idoso; Tópicos de Gerontologia. Atualmente na pós-graduação de Instrumentais do Serviço Social pelo Instituto Dimensão. Integrante da equipe do Capacita SUAS em parceria com a UEPG entre 2016 e 2018. Aluno especial no Mestrado de Ciências Sociais Aplicadas – UEPG 2020.

12h – Intervalo para almoço.

13h30 – Grupos de trabalho:

Eixo temático 1: Promoção e garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes no contexto pandêmico e pós pandemia.

Eixo temático 2: Enfrentamento das violações e vulnerabilidades resultantes da pandemia da Covid-19.

Eixo temático 3: Ampliação e consolidação da participação de crianças e adolescentes nos espaços de discussão e deliberação de políticas públicas de promoção, proteção e defesa dos seus direitos, durante e pós-pandemia.

Eixo temático 4: Participação da sociedade na deliberação, execução, gestão e controle social de políticas públicas de promoção, proteção e defesa dos seus direitos, durante e pós pandemia.

Eixo temático 5: Garantia de recursos para as políticas públicas voltadas para as crianças e adolescentes durante e pós-pandemia da Covid-19.

15h – Coffee Break

15h30 – Apresentação das propostas

16h30 – Eleição dos delegados para a XI Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente