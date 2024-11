Participe da 8ª Corrida da Colonização de Rio Negro

A 8ª Corrida da Colonização será realizada no próximo dia 24 de novembro (domingo) em Rio Negro. O evento é organizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL) com a finalidade de comemorar, juntamente com a comunidade de desportistas, os 154 anos de emancipação política do município e estimular a prática desportiva como elemento da promoção da saúde.

A largada ocorrerá às 7h30 no Estádio Municipal Ervino Metzger, localizado na Rua Ludovico Schuster, no bairro Estação Nova.

O percurso de 6 km terá um ganho de elevação de 43 metros, já o percurso de 10 km terá um ganho de 112 metros de elevação de, ambos com grau de dificuldade Médio.

Até o dia 22 de novembro o valor da inscrição no lote único será de R$ 50,00 + taxas. O valor inclui: camiseta, número de peito, chip descartável de cronometragem, medalha de participação, hidratação e frutas. Para as assessorias (equipes ou grupos com no mínimo 15 atletas inscritos), até o dia 18 de novembro o valor será de R$ 45,00 + taxas.

A premiação por categorias se dará do 1º ao 3º lugar com troféus. Também serão premiados com troféu os três primeiros colocados gerais de cada categoria e sexo, além das três assessorias com maior número de inscritos. Todos os atletas que concluírem a prova receberão medalha de participação.

Confira todas as informações da corrida no site: https://www.ticketsports.com.br/e/8%C2%AA%20CORR%C3%8DDA%20DA%20COLONIZA%C3%87%C3%83O-70404

A inscrição pode ser feita no site ou na sede da SMEL, que fica localizada no Ginásio de Esportes José Müller.