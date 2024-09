Participe da 3ª Caminhada na Natureza de Rio Negro – Caminhada na Fazendinha

No dia 15 de setembro (domingo) você está convidado a conhecer belas paisagens do campo. Com saída no ponto de concentração na Capela Nossa Senhora da Piedade / Associação de Moradores da Fazendinha, com percurso de 12km.

Programação:

* Credenciamento: 07h30

* Aquecimento e início da Caminhada: 08h

Durante o evento haverá café da manhã e almoço disponíveis para os caminhantes e público em geral, que devem ser reservados previamente. Além disso, haverá a feira da agricultura familiar.

Informações e inscrições: rionegro.caminhadas.info

Não esqueça de trazer sua garrafa de água.

Venha Caminhar!