Participe da XII Conferência Municipal de Assistência Social de Rio Negro

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Conselho Municipal de Assistência Social, convida toda a população para participar da “XII Conferência Municipal de Assistência Social” com o tema “Reconstrução do SUAS: O SUAS que temos e o SUAS que queremos”.

O evento será realizado na próxima quarta-feira, dia 12, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral (Anexo a Prefeitura Municipal), na Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070 – Bairro Seminário.

PROGRAMAÇÃO DA MANHÃ

8h30: Credenciamento e coffee break

9h30: Abertura oficial da XII Conferência Municipal de Assistência Social

10h: Leitura e aprovação do regulamento interno

10h15: Palestra magna: "Reconstrução do SUAS: O SUAS que temos e o SUAS que queremos". Palestrante: Uilson José Gonçalves Araújo, graduado como assistente social, especialista em projetos sociais e em gestão de políticas sociais, em docência no ensino superior e ainda em dependência química.

12h: Intervalo para o almoço

PROGRAMAÇÃO DA TARDE

13h30: Grupos de trabalho

13h30: Grupos de trabalho

Eixo 1 – FINANCIAMENTO: Financiamento e orçamento de natureza obrigatória, como instrumento para uma gestão de compromisso e responsabilidades dos entes federativos para garantia dos direitos socioassistenciais contemplando as especificidades regionais do país.

Eixo 2 – CONTROLE SOCIAL: Qualificação e estruturação das instâncias de Controle Social com diretrizes democráticas e participativas.

Eixo 3 – ARTICULAÇÃO ENTRE OS SEGMENTOS: Como potencializar a participação social no SUAS.

Eixo 4 – SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS: Universalização do acesso e a integração das ofertas dos serviços e direitos no SUAS.

Eixo 5 – BENEFÍCIO DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA: A importância dos benefícios socioassistenciais e o direito a garantia de renda como proteção social na reconfiguração do SUAS.

15h – Coffee break

15h30 – Apresentação e Deliberação das Propostas

– Apresentação e Deliberação das Propostas 16h15 – Eleição das Entidades, Trabalhadores e Usuários que irão compor o Conselho Municipal de Assistência Social no Biênio 2023/2025 e Eleição dos Delegados (Titular e Suplente) que irão representar o município na Conferência Estadual de Assistência Social.