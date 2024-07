Participe das Férias no Parque e Férias na Biblioteca em Rio Negro

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Rio Negro está preparando mais uma edição do projeto Férias no Parque e Férias na Biblioteca para este mês de julho.

Será uma super programação para toda a criançada no Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa e na Biblioteca Pública Professor Venceslau Muniz.

No parque as atividades serão realizadas nos dias 08, 10, 12, 16 e 18 das 14 às 16. Estão previstas diversas atividades, como a caça ao tesouro, gincana no campo, passeio nas trilhas, oficina de teatro e jogos no campo. As crianças deverão estar acompanhadas de um responsável maior de idade. Para maios informações ligue: (47) 3643-7664.

Na biblioteca pública as atividades ocorrerão nos dias 09, 11, 15, 17 e 19 a partir das 14h. Serão realizadas contações de histórias, jogos educativos, campeonato de xadrez e torta na cara. Na biblioteca os pais podem deixar as crianças com a equipe da cultura, pois o local ficará fechado com segurança durante o período das atividades.

Em Rio Negro as férias escolares são muito mais divertidas com essas ações desenvolvidas pela Prefeitura. Todas as atrações oferecidas são gratuitas e são preparadas com muito carinho e dedicação pelas equipes envolvidas. Ambos os projetos visam proporcionar momentos de diversão e interação social para as crianças e seus pais.