Participe do 2º Passeio Ciclístico de Páscoa em Rio Negro

No próximo domingo, dia 17, será realizado o 2º Passeio Ciclístico de Páscoa em Rio Negro. O evento terá início às 8h30 no Calçadão Milton Wittig Bueno (em frente ao Parque das Araucárias do Sesc).

O percurso será de 6,5 km com parada para reagrupamento e hidratação. Enfeite a sua bicicleta e participe!

O passeio ciclístico faz parte da programação da tradicional Páscoa em Rio Negro – Feira das Araucárias, que será realizado durante todo o domingo na Rua Jornalista Vitor Hugo Grossl Gonçalves, em frente ao parque do Sesc.

Além do passeio, a programação da Páscoa em Rio Negro conta com feira de artesanato, praça de alimentação, apresentações culturais, exposições, jogos germânicos e muitas atividades para as crianças, como a decoração de casquinhas, confecção de máscaras de coelhinho, montagem de cestinhas de Páscoa, diversas atividades recreativas, jogos e brincadeiras.