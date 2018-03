Participe do Cine Clube com Pipoca na Uninter Rio Negro

Clique aqui e inscreva-se e garanta a sua vaga, respondendo o formulário

A Uninter está promovendo o projeto Cine Clube em nível nacional e o polo Rio Negro fará uma ação diferenciada valendo como curso de extensão. Os participantes assistirão ao filme e farão um debate sobre ele no próprio polo. Tudo presencialmente com a companhia dos colegas, tutores e graduandos de todas as áreas, e ainda com direito a pipoca.

No primeiro momento, no dia 05 de abril, todos assistirão ao filme “Ágora”. Na semana seguinte, no dia 12, será feita a leitura socializada do artigo e o primeiro debate “caseiro”. Serão cinco sessões do filme durante o ano de 2018. Serão cinco sessões de debates durante o ano e ao final será produzida uma “wiki” coletiva.

Para quem participar de todas as sessões do filme e das sessões de debate e da wiki, terá 60 horas de certificado que contará para as atividades complementares, com aproveitamento de 100%.

As transmissões do filme e as sessões de debate serão todas as 5ª Feiras das 19h às 21h.

Clique aqui e inscreva-se e garanta a sua vaga, respondendo o formulário

Quem se inscreveu pelo sistema AVA pode fazer os dois sem problemas. A articuladora do debate será a Profª Ms. Gicele Wormsbecher. A inscrições estarão abertas somente até o dia 02 de abril.